"Washington d’ici", le podcast des radios francophones publiques, élu meilleur podcast natif au Grand Prix Stratégies de l'innovation

Une collaboration unique

" Washington d’Ici ", disponible sur la page podcasts de La 1ère, vous plongeait dans la campagne pour la Présidentielle américaine de 2020, dans les coulisses de la Maison-Blanche et de la présidence Trump. Une aventure qui a duré près d’un an et demi.

Fort d’une alliance entre la RTBF, Franceinfo, Radio Canada, RTS et RFI, le podcast " Washington d’ici " racontait la course à la Maison Blanche à travers les regards croisés des correspondants des radios francophones publiques aux Etats-Unis. Une collaboration unique entre cinq radios qui ont pu allier leurs expertises pour proposer aux francophones une immersion inédite dans la politique américaine et pour décrypter, au plus près du terrain, les ancrages et enjeux de cette élection décisive.

Ce succès montre que pour ce type de projet, l’union fait la force.