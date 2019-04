Warner Bros fait cesser la diffusion d'une vidéo de Trump avec la musique de Batman

Les studios Warner Bros ont fait cesser la diffusion d'une vidéo de campagne du président américain Donald Trump qui utilisait, sans en avoir obtenu les droits, la musique du film "The Dark Knight Rises" fondé sur le personnage de Batman, rapportent mercredi plusieurs médias américains.

Donald Trump a diffusé mardi sur Twitter une vidéo de campagne en vue des élections présidentielles américaines qui auront lieu l'année prochaine. Ce clip de plus de deux minutes s'accompagnait de la musique "Why Do We Fall?", réalisée par le compositeur allemand Hans Zimmer pour le film Batman "The Dark Knight Rises" (2012).