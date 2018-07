"Waar is da feestje": d'où vient le titre sur lequel vous vous êtes cassé la voix pendant Belgique-Japon?

Emporté par la joie, l'émotion et la folie de la victoire contre le Japon lundi soir, vous vous êtes peu être cassé la voix en hurlant "Waar is da feestje ? Hier is da feestje !"

Déjà très populaire en 2014 lors de la Coupe du monde au Brésil, ce chant est en fait un peu plus ancien. Le titre original, à retrouver ici, date de 2006. On le doit à Pita, un rappeur malinois.

En 2011, les supporters du club de Malines s'emparent de la chanson. Ensuite, le son remanié fait tache d'huile partout en Belgique. Tout ça grâce à des paroles simples et faciles à scander.

C'est aussi en 2011 que le chant séduit les fans des Diables rouges. Un article publié par L'Avenir cette année-là rapporte que, lors d'un match des Diables rouges contre l'Autriche, la rengaine enflamme les tribunes. "Depuis, les supporters du Standard se sont encore amusés à entonner ce nouvel hymne lors des récents succès des Rouches à Anderlecht et contre La Gantoise", écrivait alors le quotidien.