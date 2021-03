Voyage dans le monde de la bande dessinée : Black Beard et Le Dessableur

Un livre d’aventures marines et quelques pirates hauts en couleurs… Et une nouvelle revue éditée par le Centre Belge de la Bande Dessinée.

black beard - © Glénat

Nous sommes au début du 18ème siècle. Daniel Defoe, l’auteur de " Robinson Crusoé ", s’intéresse à la vie de Black Beard, qui applique la devise des pirates, " la fortune ou la mort ", dans la double acceptation de ce mot, fortune : richesse et hasard. Black Beard se laisse découvrir au travers d’une histoire de pirates, de négriers, d’une rançon, d’otages égorgés, de trésor, de vengeance. Et d’enquête, aussi, puisque le pirate est accusé à tort du meurtre des otages.

Et on se laisse emporter sur les flots de l’imagination de Delitte qui, outre la beauté de ses dessins de bateaux, d’océans déchaînés, de criques ensoleillées, est un portraitiste pour qui compte, d’abord, l’humain, ses dérives, ses folies, se démesures… Et les couleurs sont, elles aussi, révélatrices des beautés et des horreurs de l’océan et de ceux qui le sillonnent !