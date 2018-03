Vous voulez quitter Facebook? Testez quelques alternatives

La plate-forme Diaspora est célèbre pour être le "réseau social où vous gardez le contrôle". La fonctionnalité de base est assez similaire à Facebook. Diaspora se définit comme un "réseau social libre et distribué" créé par des étudiants en informatique aux États-Unis en 2010 pour réagir à Facebook. Il permet de créer des cercles d’amis (un peu comme Google+).

Pour ceux qui ont supprimé leur compte Facebook, voici quelques pistes pour rencontrer d’autres communautés sans se faire voler vos données. Et aussi économiser un peu d’énergie, car Facebook est très énergivore. Et ce n’est pas nouveau.

Depuis sa création en 2012, les fondateurs de Ello ont fait le pari d’être "le leader" des alternatives à Facebook, sans recours à la publicité personnalisées ou ciblées. Ello s’engage à ce qu’il n’y ait pas de transfert des données des utilisateurs à des fins commerciales. La plate-forme associe une offre gratuite en libre accès et des options spécifiques payantes. Le nombre d’utilisateur est inconnu, mais il existerait entre 1,5 et 4 millions d’abonnés actifs.

Framasphère est un nœud (pod) du réseau social Diaspora. Il revendique 20 000 utilisateurs capables de communiquer avec les 600 000 que compte l’ensemble du réseau. Les fonctions proposées par Framasphère sont typiques d’un réseau social: échange de messages et photos (au sein de de Diaspora), et gestion des contacts, tags, mentions et repartages. Framasphère revendique sa liberté, "dans le respect de la vie privée " de ses membres. Les abonnés peuvent, selon le réseau, contrôler leurs données. La différence? sa popularité bien sûr avec quelques milliers d’abonnés actifs seulement contre deux milliards pour le géant mondial.