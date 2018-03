Vous voulez quitter Facebook définitivement? Voici comment faire

Depuis l’affaire Cambridge Analytica et l’utilisation des données de millions de comptes Facebook, le réseau social en prend pour son grade. Mark Zuckerberg a eu beau s’excuser, rien n’y fait. L’action Facebook a décroché de 8% et une campagne "#deletefacebook" a été lancée, soutenue par l’ancien patron de la messagerie WhatsApp. Mais est-il si facile de quitter Facebook et quelles en sont les conséquences?

La procédure de désabonnement n’est pas secrète. Elle se trouve en quelques seconde en tapant "Comment supprimer mon compte facebook". Ou, plus simplement, en cliquant sur ce lien. Ensuite, c’est parti pour une longue procédure au terme de laquelle le compte sera définitivement supprimé et ne pourra plus être réactivé.

Raison pour laquelle il est prudent de télécharger une copie de vos informations de Facebook. Cette sauvegarde intégrera toute votre activité sur le réseau abandonné. Un joli souvenir.