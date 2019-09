Vous revendez votre PC ou son disque dur? Soyez prudent, voici comment effacer les données

Les auteurs de l’étude y ont retrouvé des fiches de paie, des photos des curriculum vitae et… des listes de mots de passe. Autre constat de l’étude : les Britanniques sont les plus naïfs. Les informations ont pu être récupérées à partir de 54% des disques américains et de 63% des disques britanniques.

Selon une étude de l’Université du Hertfordshire menée aux USA et en Grande-Bretagne, la grande majorité des disques durs (59%) revendus d’occasion contiennent encore les données de leur ancien propriétaire. 3 disques sur 5 mis en vente sur des sites de type ‘2ememain’n’ont pas été effacés, ou l’ont été de manière insuffisante. Ce constat se base sur un échantillon de 200 disques vendus pour moitié aux USA et pour moitié en Grande-Bretagne.

Dans Windows 10 il est possible de réaliser " reset " du PC. Le résultat est de réinstaller le système d’exploitation, mais de conserver les données. Le " reset complet " fait, lui disparaître les données, mais pour un bidouilleur sans grand talent, il est possible de récupérer les données que l’on croyait disparue.

Beaucoup moins violente est la technique qui consiste à remettre son PC dans son "pristin état". Les PC à usage privé sont généralement vendus avec des logiciels (sur DVD ou au sein des outils logiciels) permettant de restaurer un ordinateur dans son état d’origine au moment de l’achat. C’est la solution la plus simple, mais si vous aviez acheté un PC Windows 7 puis installé Windows 10, il faudra repartir de l’ancien OS pour y réinstaller le nouveau. Si c’est le cas, l’installateur de Windows identifiera votre disque et ne demandera pas d’en acheter un nouveau. Car lors d’un premier achat, Windows 10 est payant (120-140 euros pour une version Home)

Les Logiciels spécialisés dans l’effacement sécurisé des données sont nombreux. Parmi les plus connus, Eraser est un logiciel gratuit qui propose plusieurs niveaux d’effacement. Le plus efficace pouvant prendre plusieurs heures. Tout aussi connu, Clean Disk Security, vendu près de 25 dollars, dispose d’une interface plus conviviale un peu plus simple. Clean Disk Security est un shareware (25 dollars) qui propose plusieurs options parmi lesquelles il suffit de cocher pour relancer la machine. S’ajoutent Prevent Restore (en mode gratuit ou payant), Active@ KillDisk, ou encore CCleaner, un logiciel d’optimisation Windows qui possède en prime une fonction d’effacement.

Le chiffrage… contre la perte de disque

Une autre technique de protection des données est le chiffrement du disque. Un procédé qui ne se justifie que si l’on décide de garder un disque mais en le protégeant contre d’éventuels intrus. Seul le détenteur de la clé de chiffrement (clé de type AES256) peut accéder au disque. Dans ce cas, si le média ou le PC est perdu ou volé, son nouveau détenteur en sera pour ses frais. Sur les PC récents, cette protection n’entraîne pas de ralentissement des performances. Certains ordinateurs disposent même d’une puce spéciale intégrée dédiée au seul chiffrement des données. Les entreprises de sécurité peuvent proposer des solutions de ce type. C’est aussi le cas du Bitlocker, disponible sur de Windows (7 et 10).