Vous possédez un nom de domaine? Un nouveau règlement européen va renforcer sa protection

DNS Belgium, l’organisme gestionnaire des noms de domaine .be, .vlaanderen et .brussels, sera soumis, comme toute entreprise, aux nouvelles mesures européenne du RGPD (Règlement général de protection des données) qui entrera en vigueur le 25 mai.

Pour DNS Belgium, le principal changement concerne l’outil qui permet aux internautes de demander les coordonnées des titulaires de noms de domaine.

Ce qui change pour les particuliers …

DNS Belgium, qui gère 700.000 titulaires de noms de domaine établit une différence entre les enregistrements des personnes physiques et ceux des personne morale.

Pour les premières, les données des titulaires de noms de domaine (nom, adresse et numéro de téléphone) sont protégées depuis plusieurs années. Jusqu’à présent, seules l’adresse mail et la langue choisie étaient visibles. A partir de mai, précise DNS Belgium, ces données seront, elles aussi, masquées. Plus aucune donnée à caractère personnel ne sera plus accessible.

Pour contacter un titulaire de nom de domaine particulier, il faudra désormais remplir un formulaire de contact sur le site web. " Le demandeur doit compléter ses données et indiquer la raison de sa demande. Dès que le demandeur a confirmé son adresse mail, un message est automatiquement envoyé au titulaire du nom de domaine concerné, avec les coordonnées de la personne qui souhaite le contacter. "

… Et pour les organisations

Pour les données des organisations et des entreprises, la situation est quelque peu différente. Le champ ‘nom’ n’apparaîtra plus dans les résultats d’une recherche. En revanche, d’autres données de contact, comme l’adresse mail resteront visibles.

Les mêmes règles s’appliqueront pour les noms de domaine .be , .vlaanderen et .brussels.