"Votre vie après 30 ans…": attention, ne cliquez pas sur cette publication sur Facebook

"Votre vie avant et après le mariage", "À quoi ressemble la vie avant et après vos 30 ans", "Hommes et femmes, nous sommes tellement différents".

Ces dessins et titres attractifs n’ont sûrement pas manqué d’attirer votre regard dans votre fil Facebook. Depuis ce 19 décembre, vous êtes plusieurs milliers à vous être faits prendre au piège.

►►► Retrouvez l'article original sur Vivre Ici

D'apparence anodine, ces 3 publications sont en réalité des spams, également appelés des pourriels, ces messages électroniques non-sollicités, qui contiennent parfois des virus informatiques.

Lorsque vous cliquez sur l’une des trois publications, il vous est demandé de spécifier si vous avez 16 ans. En cliquant oui, vous donnez sans le savoir votre consentement à l’utilisation par un tiers (inconnu) de vos données privées. Celui-ci publie également sans votre consentement le même message sur votre mur Facebook afin de piéger également vos contacts.

Pour endiguer le fléau et resécuriser votre compte après avoir été piégé, vous devez supprimer la publication de votre mur et changer votre mot de passe.