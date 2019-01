Voici OPINIO, la nouvelle appli de consultation populaire

L'émission "A votre avis" a pris pour habitude de consulter, chaque semaine, l'avis des citoyens. Facebook, Twitter, Ekho,... les moyens sont multiples. Pourtant, une nouveauté pointe le bout de son nez: Ekho va céder sa place à une nouvelle application de consultation populaire: Opinio.

"Le principe sera fondamentalement le même qu'avec Ekho, précise Sacha Daout, présentateur de l'émission. Nous voulions un peu rajeunir le principe avec un nouvel outil et Opinio nous a été présentée tout récemment. Nous avons saisi la balle au bond. Il faut que le public s'inscrive rapidement afin d'être prêt pour le premier débat".

En clair, les utilisateurs d'Opinio pourront répondre aux questions de la semaine et laisser des commentaires. Il suffit de télécharger l'application (disponible pour Apple et Android) et de répondre à quelques très brèves questions personnelles.

"Toutes ces données sont évidemment anonymes, souligne encore Sacha Daout. Hors de question de les utiliser à l'antenne. C'est une formalité qui nous permet de tirer des conclusions sur les réponses données et, par exemple, de savoir si les hommes et les femmes ont voté de manière très différentes ou s'il existe des visions radicalement opposées entre les jeunes et les plus âgés. On parle bien de consultation populaire et non de sondage."

L'application est évidemment gratuite. Elle fera ses grands débuts à l'antenne ce mercredi 23 janvier.