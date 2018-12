Voici le top 10 des vidéos les plus virales sur YouTube en 2018

Un extrait de la vidéo "To Our Daughter" - © Capture d'écran YouTube

Comme à chaque fin d'année, YouTube jette un coup d'œil sur les vidéos les plus virales. Ce côté viral est déterminé par un savant calcul qui prend en compte le nombre de vues, le nombre de likes, et le nombre de commentaires. Voici un petit tour d'horizon de ces vidéos, moins connues chez nous, mais qui ont cartonné sur d'autres continents. 1. "To Our Daughter" Et au niveau mondial, la vidéo qui est considérée la plus "tendance" en 2018 s'intitule "To Our Daughter" : elle est consacrée à la grossesse de la star de la télé-réalité Kylie Jenner et à la naissance de sa fille Stormi. Ce film de 11 minutes a été mis en ligne début février 2018 et dépasse les 78 millions de vues.

2. "Dude Perfect" "Dude Perfect" est groupe de jeunes déjantés qui publient régulièrement des vidéos où ils relèvent les défis (plus ou moins sportifs) les plus insolites. Leur vidéo "Real Life Trick Shots 2" dépasse les 137 millions de vues.

3. "We Broke Up" David Dobrik est un "vlogger" (un blogueur vidéo). Dans sa vidéo "We Broke Up" ("Nous avons rompu"), sa petite amie Liza et lui-même racontent leur rupture face à la caméra, des larmes coulent. Et cette vidéo de 6 minutes fait un carton.

4. "Walmart Yodeling Kid" Le yodel n'est pas seulement une façon de chanter utilisée dans le Tyrol ou la Bavière. Cette technique de chant, qui consiste à passer rapidement de la voix de poitrine à la voix de tête, a aussi été adoptée par la musique country américaine. Un petit garçon de 11 ans fait une démonstration de yodel au milieu des rayons d'un supermarché Walmart : cette courte vidéo a été vue plus de 60 millions de fois en 2018.

5. "Do You Hear ' Yanny' or 'Laurel' ?" Entendez-vous Yanny ou Laurel? Un mot de deux syllabes sème une zizanie mondiale chez les internautes, entre les 47% qui entendent "Yanny" et les 53% qui entendent "Laurel". Une vidéo qui décode ce phénomène de façon scientifique dépasse les 50 millions de vues.

6. Les exploits de Ronaldo lors de Portugal-Espagne Le sport a aussi sa place dans ce classement, avec la vidéo qui résume les grands moments du match Portugal-Espagne, le 15 juin 2018, dans le cadre de la Coupe du Monde de football. Cristiano Ronaldo a fait des exploits, même la confrontation s'est terminée par un match nul 3-3.

7. " Build Swimming Pool Around Underground House" Construire une piscine autour d'une maison souterraine, et sans outillage : deux jeunes gens relèvent ce défi en deux semaines. Leur tutoriel a été vu plus de 90 millions de fois en 6 mois.

8. "Cobra Kai" La websérie américaine "Cobra Kai" se passe 34 ans après la série de films Karaté Kid. Elle est disponible sur le service premium de YouTube. Le premier épisode a été vus plus de 50 millions de fois.

9. "Amit Bhadana" "Amit Bhadana" est une comédie indienne qui a récolté plus de 11 millions d'abonnés en un an. En voici un des épisodes les plus appréciés en 2018.

10. " Lâm Chấn Khang" Et nous restons en Asie pour le numéro 10 de ce classement: il s'agit d'une comédie musicale créée par l'artiste vietnamien Lâm Chấn Khang.

Bonus : Le "Rewind" 2018 de YouTube YouTube a monté un petit film qui reprend les vidéos qui ont marqué l'année 2018. Will Smith, la K-pop, Fortnite sont notamment au programme de cette vidéo spectaculaire.