Viva for Life: le prince Laurent et sa famille en visite surprise à Nivelles

L'opération Viva for Life est entrée dans sa dernière ligne droite ce week-end. Enfermés dans le célèbre cube de verre depuis le 17 décembre, Adrien Devyver, Sarah de Paduwa et Ophélie Fontana se relayent à l'antenne pour récolter un maximum de dons. Et ils ont reçu une visite inattendue ce samedi : le prince Laurent et sa famille se sont rendu à Nivelles pour apporter directement leur contribution financière.

Ce sont les enfants du prince eux-mêmes qui ont économisé de l'argent. "Pendant que le prince échangeait quelques mots en toute décontraction avec les personnes présentes, son épouse s'essayait à la danse country et ses enfants allaient déposer de l'argent dans la boîte à dons", peut-on lire sur le site internet de Vivacité.

La veille, Laurent, Claire et leurs enfants avaient visité un lieu où les sans-abri sont logés avec leurs chiens.

