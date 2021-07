Visiter le somptueux intérieur du Palais Royal ainsi que ses jardins

Comme le veut la tradition depuis 1965 : le Palais Royal , symbole de la monarchie constitutionnelle, est ouvert au public une bonne partie de l’été. Jusqu’au 29 août prochain, gratuitement et moyennant une réservation en ligne , il est possible de visiter une multitude de pièces de ce somptueux bâtiment dont les origines remontent au début du 19ème siècle.

Parmi les salles du Palais, l’impressionnante Salle des Glaces. Sur les murs ornés de marbre et de cuivre, une foule de miroirs. La construction de cette salle a été entamée sous le règne du Roi Léopol II et elle évoque le Congo. Aujourd’hui, c’est dans cette pièce que se déroule chaque année une réception de Nouvel An pour le Corps diplomatique. Lore Vandoorne, directrice-adjointe Médias et Communication du Palais Royal, ajoute : "C’est ici aussi que le Roi reçoit les lettres de créance des ambassadeurs et si vous regardez bien, vous voyez tout de suite que le toit est rempli de scarabées, et c’est une œuvre d’art de Jan Fabre".

Après la visite de l’intérieur du Palais, il est possible cette année de passer brièvement par les jardins du bâtiment. "C’est ici que le Roi accueille parfois des invités tels que les Diables Rouges", précise Lore Vandoorne. Ensuite le parcours se termine à nouveau en intérieur par une courte exposition qui évoque le premier train entre Bruxelles et Malines, le premier train du Continent européen.

Les visites du Palais Royal peuvent se faire du mardi au dimanche, de 10h30 à 17h (dernière entrée entre 15h30 et 16h).

Les grands groupes ne sont pas autorisés. Il est possible de réserver pour un maximum de 5 visiteurs à la fois (enfants compris).