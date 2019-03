Visiter la banque Gringotts aux studios Harry Potter? Ce sera bientôt possible (vidéos)

C’est une visite inévitable pour les fans d’Harry Potter en visite à Londres : les studios de Leavesden, à un peu moins de 40 kilomètres de la capitale britannique. C’est là qu’ont été tournées de nombreuses scènes de la saga imaginée par J.K. Rowling. On y retrouve pêle-mêle le placard d’Harry sous l’escalier, le chemin de traverse où les sorciers font leurs courses, ainsi qu’une maquette géante de Poudlard, la célèbre école de magie.

Un nouvel élément de décor sera ouvert au public dès le 6 avril prochain : la banque Gringotts. Gardée par des gobelins, elle abrite des montagnes d’or et de trésors divers. « C’est fantastique d’être de retour ici sur le plateau original de la banque. […] C’est un décor spectaculaire. Maintenant les gens peuvent venir ici et vivre ce que nous avons eu la chance de vivre il y a plusieurs années », s’est félicité Warwick Davis, qui joue les rôles du gobelin Gripsec et du professeur Flitwick dans les films, lors de la présentation du décor à la presse.