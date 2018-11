Visite d'état d'Emmanuel Macron: la communication politique cadenassée. Comme d'habitude?

Le président français est venu deux jours en Belgique pour une visite d'état. Ce n'était plus arrivé depuis 47 ans. Depuis lors, les codes de la communication politique ont changé. Ça méritait bien un petit coup d'œil dans le rétroviseur et un focus sur les questions que nos journalistes ont pu (ou pas) poser lors de la conférence de presse tenue conjointement par le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre belge Charles Michel.

Comme tout chef d'état qui se respecte, Emmanuel Macron a été d'abord accueilli par le roi Philippe. Ce n'est qu'après cela, qu'Emmanuel et Charles ont pu échanger. On s'appelle par son prénom et on se tutoie parce qu'on partage une "affection profonde et une amitié", ose Charles Michel.

Une conférence de presse plutôt "express"

Elle a duré 14 minutes et 22 secondes, démonstrations d'affection entre hommes d'état et questions de journalistes comprises.

Charles Michel d'abord, en tant qu'hôte, Emmanuel Macron ensuite ont fait état chacun pendant 5 minutes des enjeux communs à nos deux pays. Puis, au milieu du crépitement des appareils photo, se faufile cette phrase du Premier ministre Charles Michel: "Y a-t-il des questions?"

A l'entendre, on croirait que chaque média qui le désire peut maintenant y aller de sa petite question. Que nenni.

Notre collègue Marc Sirlereau couvre l’événement pour les journaux radio. Il décrypte. "Pour la conférence de presse commune, les instructions de départ étaient qu'une seule question pouvait être posée par la presse belge, une autre par la presse française. Donc on savait que deux questions au maximum pourraient être posées".

Ce ne fut pas une surprise

"Ce sont un peu les règles du jeu, dans ce type de voyages à l'étranger. On sait que le temps laissé aux journalistes pour poser des questions est très limité".