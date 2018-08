Violente bagarre entre les rappeurs Booba et Kaaris à l'aéroport d'Orly

Une bagarre a éclaté entre les deux rappeurs français Booba et Kaaris à l'aéroport d'Orly en France aux alentours de 15 heures. Des images violentes circulent en masse sur les réseaux sociaux sur lesquelles on peut voir Booba, 41 ans, accompagné de ses amis, se battre avec Kaaris, 38 ans. Il semblerait que ce soit le premier qui ait déclenché la bagarre. Les médias français ont annoncé que les deux artistes avaient été placés en garde à vue, et neuf autres personnes interpellées.

Pendant plusieurs minutes, les deux groupes se tapent dessus dans une violence inouïe. La scène se déroule en partie dans un magasin duty-free de l'aéroport, les combattants entourés de touristes et d'enfants. Elle a été filmée par plusieurs témoins.