Violente bagarre entre les deux rappeurs, Booba et Kaaris, à l'aéroport d'Orly

Pendant plusieurs minutes, les deux groupes se tapent dessus dans une violence inouïe. La scène se déroule en partie dans la parfumerie de l'aéroport entourée de touristes et d'enfants. Elle a été filmée par plusieurs témoins.

Une bagarre a éclaté entre les deux rappeurs français Booba et Kaaris à l'aéroport d'Orly en France aux alentours de 15 heures. Des images violentes circulent en masse sur les réseaux sociaux sur lesquelles on peut voir Booba, 41 ans, accompagné de ses amis se battre avec Kaaris, 38 ans. Il semblerait que ce soit le premier qui déclenche la bagarre.

#Orly Ouest Hall 1 : altercation passagers. Individus maîtrisés par la #police . Hall 1 temporairement fermé. Retards à prévoir pour les vols au départ du Hall 1. Suivez l’actualité de votre vol via : https://t.co/bKMKjXmtEN et sur les écrans pour vérifier la porte d’embarquement.

D'après un tweet de l'aéroport parisien, plusieurs vols ont été retardés suite à la bagarre et le hall 1 où a eu lieu l'altercation a temporairement été fermé. Les deux rappeurs se trouvaient au même endroit car ils sont tous les deux attendus à Barcelone pour deux concerts dans des boîtes de nuit de la grande ville hispanique, rapporte le Huffington Post .

Un conflit qui dure depuis plusieurs années

Les raisons de la bagarre sont pour le moment inconnues, mais les deux rappeurs français sont connus pour avoir des relations chaotiques. Pourtant, à l'origine, les deux stars étaient amis puisque c'est grâce à Booba que Kaaris a percé dans le milieu du rap français il y a six ans. Pourtant, depuis 2013, la guerre est déclarée et les deux ne peuvent plus se voir.

L'origine du conflit se trouverait dans le fait que Kaaris ne soit pas intervenu pour prendre la défense de Booba lorsque celui-ci était "en clash" avec les rappeurs Rohff et La Fouine.