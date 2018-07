Violente agression au festival Les Ardentes: un festivalier finit avec la mâchoire cassée

Un jeune homme de 19 ans a cassé la mâchoire d'un festivalier suite à un différent à propos de cannabis. L'incident a eu lieu durant la nuit de dimanche à lundi dans le camping du festival, a déclaré le parquet de Liège.

Selon différents témoins, le jeune homme se serait approché de la victime pour lui demander du cannabis. Il était 5h00 du matin. Après que le suspect a tenté de s'enfuir avec la drogue, une violente altercation a eu lieu entre les deux individus. La victime a appelé à l'aide et le suspect lui a asséné un violent coup de poing au visage, lui détruisant la mâchoire.

Le suspect a été remis au parquet liégeois ce lundi. Il nie les faits en parlant de légitime défense. Il aurait été agressé par la victime.

Près de 1000 interventions pour la Croix Rouge

L'altercation de la dernière nuit du festival n'a pas été la seule lors de cette 13e édition. La police de Liège a dressé le bilan des interventions: 936 dont 30 qui ont nécessité une évacuation vers les hôpitaux pour des soins supplémentaires.

La police a aussi dû intervenir à 37 reprises pour troubles de l’ordre public et entrave à la circulation ... "Sept d'entre-elles ont donné lieu à arrestation administrative. Nos policiers ont travaillé avec un public bienveillant et sympathique dans une optique de résolution de problèmes et de philosophie de proximité pour que le festival reste une fête", conclut la police.

Avec 100.000 festivaliers et 8000 campeurs, le festival s'est plutôt bien déroulé cette année. Et ce, malgré l'altercation de la nuit passée.