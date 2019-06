Vidéos anxiogènes sur le web: "Il faut relativiser et aider l'enfant à verbaliser sa peur"

Certaines chaînes du site "Youtube" diffusent des vidéos dont les contenus peuvent provoquer des réactions anxiogènes chez les enfants. C’est le cas de la chaîne "Sympa". Sur celle-ci, des vidéos avec des sujets comme : "Que se passerait-il si tu ne clignais plus des yeux pendant 30 jours ?" Ou "Si tu vois cela dans les toilettes publiques, appelle immédiatement la police."

Dans cette dernière vidéo, il y est expliqué que des caméras de surveillance se cachent dans certains types de crochets à vêtements installés dans les toilettes publiques. Des informations, dont un adulte remettrait la véracité en question, mais pour un enfant, c’est moins évident. Le visionnage de ce type de séquence peut entraîner des conséquences sur leur bien-être. Caroline est mère de deux filles de 5 et 9 ans. Il y a quelques jours, la cadette a visionné cette vidéo au sujet de ces caméras cachées dans les toilettes publiques. Depuis, Caroline a constaté des changements de comportement chez sa fille. "Nous étions dans un lieu public dimanche dernier et ma fille a refusé d’aller aux toilettes là-bas. Quand je lui ai demandé la raison de son refus, elle m’a répondu : 'Maman, regarde, il y a des caméras derrière les crochets'. A l’école aussi, elle explique aux autres enfants qu’il y a des caméras de surveillance dans les toilettes. Ce qui est complètement absurde, mais elle y croit. Et elle a peur." Sa fille aînée a souffert aussi du visionnage de cette chaîne "Sympa" sur Youtube. "Elle a regardé une vidéo sur les dangers des parcs d’attraction. Il est prévu qu’elle passe une journée à Bellewaerde avec sa classe. Depuis qu’elle a regardé cette vidéo, elle ne veut plus y aller", explique Caroline.

Difficile d’interdire, donc il faut protéger

Puisqu’il est difficile de contrôler toutes les informations publiées sur Youtube, et sur le web de manière générale, est-il alors possible de prémunir les enfants contre ce type de contenus anxiogènes, violents, incitant à se mettre en danger,… excepté de leur interdire l’accès à la tablette, le smartphone ou l’ordinateur jusqu’à leur majorité ? Sur Youtube, il est possible de signaler les contenus dits "inappropriés". Mais, pour les autres plates-formes web, Yves Collard, expert et formateur en éducation aux médias, conseille d’éviter de laisser les enfants, notamment ceux âgés de moins de 9 ans, visionner des contenus violents ou anxiogènes, "car l’enfant peut réagir par sidération. Autrement dit, il va s’attacher dur comme fer à ce qu’il voit, ce qui peut provoquer, par exemple, des cauchemars. Si cela arrive, il faut écouter les peurs de l’enfant, l’aider à les formuler, ne pas punir l’enfant d’avoir visionné des vidéos avec des contenus anxiogènes. Le parent ne doit pas, non plus, hésiter à voir de ses yeux ce qui pose problème. Ensuite, le parent doit expliquer à son enfant que ce qu’il a regardé relève de la fiction et comprendre ce qui génère le sentiment de peur afin de déconstruire les mécanismes générateurs de l’anxiété".

Ensuite, il y a un travail d’apprentissage du recul critique des Fake News à réaliser avec l’enfant. Et cet apprentissage passe, avant tout, par une vérification de l’information, démêler le vrai du faux, en déterminer la fiabilité. Bref, savoir si cette info n’est pas un mensonge. Autre recommandation, amener l’enfant à comprendre la raison de la présence de vidéos sur internet un peu limites dans le contenu, mais qui suscitent de l’audience. "On demandera notamment à l’enfant pourquoi cette vidéo circule sur le web, pourquoi tout le monde en parle", suggère Yves Collard. Enfin, ce dernier préconise surtout de relativiser et de ne plus prendre tous les contenus horribles qu’on voit ou lit sur internet comme un alibi pour ne plus y aller, "car il y a des choses intéressantes aussi. Je recommande donc davantage de pondérer".

Quelques instructions pratiques

Voilà pour les conseils après avoir eu accès à des informations anxiogènes. D’après Yves Collard toujours, il existe quelques petites astuces pour prémunir l’enfant le plus possible. "En général, on considère que c’est la tablette qui est l’interface principale avec internet pour les petits. Ainsi, je conseille de considérer qu’il n’y a qu’une seule tablette pour l’ensemble des membres de la famille et que le parent accompagne l’enfant lorsque celui-ci utilise sa tablette. Si la famille emploie déjà plusieurs tablettes, il faut désactiver le partage parent-enfant. Cela peut être très utile notamment en ce qui concerne Youtube, parce qu’à cause de son système de recommandation, l’enfant risque de se voir proposer des vidéos qui ont été visionnées par ses parents. Et donc, dont le contenu peut le choquer. Enfin, il faut aussi encadrer les découvertes de son enfant. Si le parent s’intéresse à ce que son enfant regarde, découvre, ce dernier aura plus confiance dans les messages et les valeurs que transmettent sa mère et son père."