Victoires de la Musique : Angèle, Roméo Elvis et Damso récompensés

L’artiste belge Angèle a été récompensée vendredi soir à Paris lors de la 34e cérémonie des Victoires de la musique pour le clip vidéo de la chanson « Tout oublier » réalisé en collaboration avec son frère Roméo Elvis. Elle pourra en ajouter une deuxième si elle soulève le trophée pour « l’album révélation » plus tard en soirée.

Le prix de la création audiovisuelle a été attribué à Angèle avec Roméo Elvis pour une vidéo réalisée par Brice VDH et Léo Walk. Le clip les voit déambuler et danser sur la plage en combinaison de ski. Cette vidéo de « Tout oublier » était en lice avec les clips de « Alright » par Jain et « Rêves bizarres » par Orelsan avec le rappeur belge Damso.

Ce dernier a d’ailleurs remporté plus tôt le prix de l’album rap de l’année pour « Lithopédion ». « Très agréablement surpris » après sa nomination, l’artiste a reconnu qu’il n’avait « pas toujours tenu des propos très élogieux » sur cette remise de prix. « C’est une belle leçon car là où j’ai fait preuve de colère, vous avez fait preuve d’ouverture d’esprit, a-t-il dit au public parisien. Et ça, ça force le respect et bravo à vous ! » Damso a encore espéré que cela allait « continuer dans ce sens et que le rap sera respecté pour ce qu’il est et non ce qu’on veut qu’il soit ».

Bigflo & Oli mis à l’honneur

Bigflo & Oli, en lice dans la catégorie d’artiste masculin aux 34e Victoires de la musique, ont obtenu une première récompense dans la catégorie « album de musiques du monde ». Les frères d’origine toulousaine ont offert un joli moment d’émotion en laissant leurs parents aller récupérer leur prix sur scène : « Pour un ancien clandestin qui faisait la manche, aujourd’hui intermittent du spectacle […], me retrouver ici c’est comme un rêve. A moi aussi on me disait 'rentrez chez vous', mais je préfère dire 'je reste chez moi' », a déclaré leur père.

Jeanne Added, une des plus belles voix apparues ces dernières années sur la scène rock française après avoir fait ses classes dans le jazz, a été sacrée artiste féminine de l’année aux Victoires de la musique, vendredi à la Seine musicale. La chanteuse de 38 ans a même réalisé un doublé puisqu’elle avait remporté plus tôt dans la soirée la Victoire de l'« album rock » pour son disque « Radiate ».

La chanteuse Camélia Jordana a obtenu la première récompense de la soirée dans la catégorie « album de musiques du monde », pour l’album « LOST », conçu avec Laurent Bardainne, un des hommes clés du groupe de rock Poni Hoax. C’est la première fois que la Toulonnaise, révélée en 2009 par l’émission de télécrochet la « Nouvelle Star », inscrit son nom au palmarès, elle qui a déjà été primée aux César l’an passé dans la catégorie « meilleur espoir féminin » pour le film d’Yvan Attal « Le Brio ».

Le duo The Blaze a décroché la victoire de « l’album de musiques électroniques » pour « Dancehall », préféré par le collège des 600 votants (artistes, producteurs de disque et de spectacles, critiques…) à Her et Synapson.

Nouvelle génération

Cette 34e édition se caractérise par la prise de pouvoir de la jeune garde, après la razzia du rap l’an passé dans le sillage d’Orelsan (trois trophées). Un renouvellement des générations chez des lauréats qui étaient pour beaucoup inconnus il y a deux ans, puisqu’un peu plus du tiers des nommés étaient en lice avec un premier album.

L’exception notable provient cependant de la catégorie « album chansons » qui place un peu plus Alain Bashung au Panthéon, dix ans après sa mort. Son disque posthume « En amont » le hisse tout en haut du palmarès aux côtés de -M- (13 Victoires).

Au total, une bonne vingtaine de performances sont au programme, en direct, sous la houlette d’une Daphné Burki multipliant de vaines tentatives pour détendre l’atmosphère. Une exposition unique en prime time pour des artistes, pour certains méconnus, qui peuvent ainsi espérer séduire le grand public.