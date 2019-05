Victoire du Belang, bugs techniques, poudre blanche: les moments forts de la soirée électorale en vidéo

Soirée électorale mouvementée ce dimanche 26 mai, dans le pays en général, et à la RTBF en particulier.

Très vite, on a senti monter l'inquiétude face à la percée du Vlaams Belang, qui est apparue dès le dépouillement des premiers bureaux en Flandre. En Wallonie et à Bruxelles, par contre, les résultats ont beaucoup plus tardé à venir, engendrant des situations parfois cocasses.

Mais au final, dans quasiment tous les états-majors des partis, on trouvait des raisons de se réjouir: le PS parce qu'il avait gardé la première place, PTB et Ecolo parce qu'ils ont augmenté fortement leur score, et même au cdH et au MR, parce qu'ils avaient perdu moins que ce que les sondages leur prédisaient...

Retour avec un oeil décalé sur les moments forts de cette soirée: