Ventes d'objets de Prince: une guitare jaune part pour 225.000 dollars

Des dizaines d'objets et vêtements ayant appartenu à Prince se sont arrachés vendredi aux enchères chez Julien's à New York, avec en vedette une guitare jaune "cloud" de l'artiste qui s'est adjugée 225.000 dollars, le triple de sa valeur estimée.

Le montant atteint pour cette guitare, avec laquelle Prince a joué dans le monde entier, est cependant bien en deçà des 700.000 dollars atteints par une autre guitare de l'artiste, du même modèle mais bleue turquoise: elle s'était vendue en novembre dernier, également chez Julien's.

L'autre vedette de la vente de vendredi, qui proposait plus de 150 lots, était un costume de scène bleu électrique, signé Jose Arellanes, vendu plus de 108.797 dollars. Il était estimé entre 50.000 et 70.000 dollars. L'artiste androgyne l'avait notamment porté lors d'un concert du Nouvel An le 31 décembre 1999 avec Lenny Kravitz dans la résidence de Prince à Paisley Park, dans le Minnesota.

Une dizaine d'autres tenues de scène se sont vendues aussi au-delà de leurs estimations, dont un ensemble de l'époque de "Under the Cherry Moon" pour quelque 51.000 dollars. La vente rassemblait de nombreux bijoux et accessoires du très prolixe et talentueux artiste, souvent marqués de son emblématique "Love Symbol", mais aussi plusieurs paires de bottines à talon emblématiques de la bête de scène qu'était le chanteur, fabriquées sur mesure.