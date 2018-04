Vatican: un "Stabat Mater" contemporain joué dans la Chapelle Sixtine pour un premier live sur internet

Le Vatican a la volonté d'innover. Et notamment sur internet. Pour cela, il a proposé un streaming en direct depuis la Chapelle Sixtine, ce dimanche. Il s'agissait d'un concert. Et en version contemporaine, s'il vous plaît. Le "Stabat Mater" de l'écossais James MacMillan.

Trois cents personnes étaient présentent dans la Chapelle. Le concert a été retransmis sur internet et également sur Classic FM. La cité pontificale est donc entrée dans l'ère du digital. Le Stabat Mater, poème du XIIIème siècle, est une séquence attribuée au franciscain italien Jacopone da Todi. Elle est dédiée à la Vierge Marie et parle de sa souffrance durant la crucifixion du Christ. L'oeuvre est interprétée à l'intérieur du haut lieu de la renaissance italienne par le choeur The Sixteen et l'orchestre de cordes Britten Sinfonia. La direction est assurée par Harry Christophers.

La Chapelle Sixtine, chef d'oeuvre de la Renaissance, a été décorée avec les fresques de Michel-Ange. Elle doit sa notoriété à son plafond. La Chapelle, d'une hauteur de 21 mètres, fut inaugurée le pape Jules II, le mécène de Michel-Ange, en 1512. Située au coeur des palais pontificaux du Vatican, c'est là que depuis le XVe siècle, les cardinaux se réunissent en conclave pour élire le nouveau pape. C'est de son toit que sort la fameuse fumée noire, ou blanche, lors des conclaves.