"Va faire à bouffer connasse" : l'enfer des joueuses et streameuses de jeu vidéo

2017. Suite à l’affaire Weinstein, le mouvement #metoo prend une ampleur inédite dans le monde du cinéma, les témoignages de harcèlement et violences sexuelles, parfois de viol, pleuvent sur la toile. Ces révélations, surtout limitées à l’industrie cinématographique américaine, sont en quelque sorte les quelques buissons qui cachent la forêt. Et l’industrie du jeu vidéo, tout particulièrement, est singulièrement touchée par ce que l’on peut appeler la masculinité toxique, tant les joueurs et développeurs ont été biberonnés à cet idéal masculin fort, viril, violent, en opposition avec des représentations féminines sexualisées, faibles, secondaires. Bien que depuis plusieurs années, le monde vidéoludique évolue dans ses représentations de la femme, de l’homme et de certaines minorités, les mentalités peinent à suivre ce mouvement "de surface" (dans le sens, ce qui est montré à l’écran), et travailler dans les studios de développement de jeu vidéo reste parfois très toxique pour les femmes et personnes issues de minorités.

S'invisibiliser aux yeux d'une communauté mâle et blanche " Oh, mais t’es une fille ? ", " Va faire à bouffer connasse ", " Suce ma bite ", ce sont des phrases que les joueuses de jeu vidéo multiplayer en ligne comme Overwatch ou Call of Duty sont habituées à entendre. Pour s’en protéger, elles peuvent reporter le comportement du joueur (avec plus ou moins de succès selon le jeu), le bloquer pour éviter de rejouer avec, et surtout, muter le joueur en question pour en plus l’entendre. Mais depuis quelque temps, les streameuses ne veulent plus passer cette situation sous silence et partagent leur vécu en tant que gameuse. Déjà en mai, l’une d’entre elles avait posté une vidéo de ce qu’elle pouvait subir lors d’une partie. Ce soir au lieu de "laisser passer" comme à chaque fois, j'ai décidé de l'ouvrir. Juste une minute pour vous montrer ce que je croise souvent (comme beaucoup d'entre vous). Et si on changeait ça ?

Raconte ce que tu as pu vivre @BlizzardCSEU_FR #BlizzardDoSomething pic.twitter.com/oOsOLVnYEh — Eclipa (@Eclipa_tv) May 17, 2020