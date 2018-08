USA: l'ombre mystérieuse de "QAnon" et ses théories du complot

Depuis presque un an, un mystérieux personnage pro-Trump anime la toile. Cet utilisateur, surnommé "Q" se présente comme étant un haut responsable gouvernemental, proche de l'équipe de Donald Trump et disposant d'une habilitation de sécurité "Q", l'une des plus élevées aux Etats-Unis.

Il a commencé à poster des messages sur le forum 4Chan le 29 octobre 2017, concernant un potentiel ennemi intérieur aux Etats-Unis, qui serait de mèche avec les médias traditionnels.

Amateurs des théories du complot

Depuis, ce "Q" a rassemblé des adeptes, anonymes eux aussi. Ils se font appeler les QAnon et arborent la lettre avec fierté dans les rassemblements du président Trump.

Pour ces amateurs des théories du complot, il existe une grande machination mondiale, une sorte de grand réseau criminel impliquant les présidents américains avant Trump, surtout le clan Clinton, la Commission européenne, le Pape et même la reine d'Angleterre: réseaux pédophiles, kidnappings d'enfants organisés, chantages sur les personnalités publiques, manipulation du peuple,...

Selon ce mouvement, la seule personne capable de les sauver, c'est Donald Trump. Le président pourrait sauver l’Amérique des forces politiques et financières qui contrôleraient l’Amérique depuis des dizaines d’années.

Ainsi la semaine dernière, ils sont apparus avec pancartes et T-shirts à un meeting de Trump et s'en sont pris à des journalistes de CNN qui étaient présents.

Face à la tempête médiatique, la Maison Blanche a réagit mercredi et "condamne tout groupe qui inciterait à la violence".