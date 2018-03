USA: des images de l'exposition consacrée à David Bowie à Brooklyn

Le musée de Brooklyn ouvre une exposition hommage à la légendaire icône du rock "David Bowie is ...".

Les fans peuvent découvrir plus de 500 objets soigneusement sélectionnés, y compris: musique, costumes, croquis, accessoires de scène, vidéos et combinaisons.

Matthew Yokobosky a dirigé l'équipe du musée en parcourant tout, des archives officielles à eBay pour trouver près de 100 nouveaux articles jamais vus jusqu'à maintenant.

On retrouve également les dessins personnels et les lettres de Bowie, les paroles griffonnées sur des bouts de papier et les carnets remplis d'idées pour son dernier album, Black-star.

"David Bowie is..." a fait le tour du monde pendant cinq ans, faisant des arrêts entre autres à Londres, Paris et Tokyo.

Brooklyn est l'arrêt final de cette exposition.