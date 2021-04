"United Comics of Belgium", une exposition au Centre Belge de la Bande Dessinée à Bruxelles

Depuis plus d’un an, la culture est en souffrance. L’édition, il est vrai, ne s’en est pas trop mal sortie. Et la bande dessinée reste un des fleurons de l’édition.

United comics - © cbbd Mais il est tout aussi vrai que bien des projets BD ont été annulés, ou reportés, que bien des jeunes auteurs n’ont pas pu émerger. C’est pourquoi Je pense important de vous parler d’une exposition qui met en évidence une année de bande dessinée en Belgique… Une exposition qui montre la vitalité de la BD chez nous, au nord comme au sud, à vingt ans comme à 60 et plus !

United comics - © cbbd Cette exposition qui a lieu jusqu’en septembre prochain au centre belge de la bande dessinée, à Bruxelles, ne manque ainsi ni d’intérêt ni d’originalité. D’abord parce que le CBBD, sous l’égide de sa directrice, Isabelle Debekker, s’ouvre aussi, désormais, plus activement à la bd belge contemporaine, sous toutes ses formes. Ensuite, parce qu’il s’agit d’une belle collaboration entre le CBBD et deux associations d’auteurs. Enfin, parce que l’initiative de Thierry Van Hasselt et Bernard Yslaire débouche sur une exposition sans tape-à-l’œil, mis en scène avec galent par Mélanie Andrieu.

Cela s’appelle " United Comics of Belgium ". Et on y retrouve 27 auteurs, côté à côte, face à face, qui, tous, ont publié en 2020. Des auteurs reconnus, et d’autres venus de la bande dessinée alternative, comme on dit. Et leurs œuvres, aux cimaises du CBBD, entament une sorte de dialogue qui, en fait, se révèle devenir un instantané de ce qu’est la culture du neuvième art dans notre petit pays. Isabelle Dedekker - 10/04/2021 CBBD - exposition

United comics - © cbbd 27 auteurs… Comment ont-ils été choisis ? Une carte blanche a été remise à neuf auteurs qui sont ainsi devenus co-commissaires de l’exposition. Chacun d’entre eux présente ses créations récentes et invite un auteur qu’il considère comme important. Et, en outre, neuf autres artistes ont été choisis collégialement. De Johann De Moor à Olivier Grenson, de Marc Hardy à Mobidic, de Léonie Bischoff à Judith Vanistendaele, entre autres, c’est vraiment un panorama de la bd belge actuelle qui nous est présenté… Flamande comme francophone, il faut le souligner !

united comics - © cbbd Comme dans toute exposition de groupe, tout est toujours affaire de goût… Je trouve intéressant d’y voir la place qu’occupe la bande dessinée non traditionnelle, celle que l’on dit alternative, même si mes attirances personnelles ne sont pas celles-là… Mais j’ai vraiment aimé redécouvrir Jean-Claire Lacroix, classique dans son approche de la narration, juste à côté de l’Anversoise Ephameron et son travail sur la démence. J’ai adoré voir face à face Hermann, le plus extraordinaire des dessinateurs réalistes, et Exaheva, un jeune auteur qui aime la bd expérimentale, numérique et interactive… Je peux aussi citer Benoît Féroumont et Max de Radiguès, Léonie Bischoff et ses dessins orginaux du livre exceptionnel qu’elle a consacré à Anaïs Nin… Dans une exposition de ce genre, on ne peut pas tout apprécier, c’est certain… Mais ce que ne pourront qu’apprécier les visiteurs, c’est ce large éventail de créations graphiques qui nous prouve que la bande dessinée est, véritablement un art majeur, aux horizons extrêmement variés ! Une exposition à découvrir par tous les amoureux et les curieux de bande dessinée ! Jacques Schraûwen United Comics of Belgium, une exposition à voir au Centre Belge de la bande dessinée à Bruxelles jusqu’au 26 septembre 2021