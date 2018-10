Une veillée silencieuse organisée à Bruxelles en hommage aux journalistes européens tués

La Fédération européenne des journalistes (FEJ) organise le mardi 16 octobre à Bruxelles une veillée silencieuse en hommage à la journaliste maltaise Daphné Caruana Galizia, tuée un an auparavant. Les organisateurs précisent qu'il s'agit également d'un hommage aux deux journalistes assassinés dernièrement, le Slovaque Jan Kuciak et la Bulgare Viktoria Marinova. "En tant que citoyens, rappelons-nous et honorons-les. Observons le silence en l'honneur de ceux que personne et rien ne pourrait faire taire", peut-on lire sur la page Facebook de l'évènement.

Trois journalistes assassinés

L'organisation a manifesté à plusieurs reprises son inquiétude, alors que trois journalistes européens, qui menaient l'enquête sur la corruption dans leur pays respectif, ont été tués en une année.

"Le 16 octobre 2017, la journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia a été assassinée en plein jour dans une voiture piégée devant son domicile à Malte. Daphné enquêtait sur la corruption au plus haut niveau du gouvernement. Depuis lors, trois assassins présumés ont été appréhendés, mais on ne sait toujours pas qui les a envoyés ni pourquoi - et on ignore si des mesures suffisantes sont prises pour le savoir", pointe la FEJ.

"Depuis lors, deux autres journalistes ont été exécutés dans l'Union européenne: Jan Kuciak de Slovaquie, et Victoria Marinova de Bulgarie. Tous les trois travaillaient sur la corruption dans leur pays. Tous les trois se sont levés pour la démocratie et l'Etat de droit. Tous trois sont morts parce que rien d'autre ne pouvait les faire taire."

L'hommage est organisé au Centre de Presse International 'Residence Palace' le 16 octobre prochain à 12h00.