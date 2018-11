Une triathlète dessine une requin géant en marchant 50 km dans Paris: exemples et mode d'emploi du " GPS drawing "

Ce parcours n'avait en effet pas été accompli par hasard, mais minutieusement préparé sur carte interactive. L'athlète, qui précise que son exploit n'était pas sponsorisé, explique qu'elle a choisi de dessiner un requin "parce c'est un animal majestueux, chouette, qui me représente bien. On voulait faire une citrouille pour Halloween mais les formes arrondies sont trop dures dans Paris".

Martyn Driscoll et Alan Stone ont parcouru 44 km au Pays de Galles pour créer ce dragon gallois. La course leur a pris plus de huit heures. - © Tous droits réservés

Comment réaliser votre propre "GPS drawing"?

Si vous aussi, vous vous sentez une âme d'artiste et de sportif à la fois, voici comment réaliser votre propre oeuvre d'art à la force de vos mollets:

1. Téléchargez une application qui utilise la technologie GPS comme RunKeeper, Strava, Nike +, Runtastic

2. Dessinez votre parcours sur votre ordinateur. L'application mapmyrun par exemple, ou le pédomètre de Google, vous permet de tracer votre parcours sur une carte, sur base des routes existantes. La disposition des rues peut vous inspirer ou vous pouvez chercher un endroit qui vous permettra de réaliser le dessin que vous imaginez.

3. Adaptez les détails là où c'est possible. Si vous devez "sortir" du tracé initial des rues pour les besoins de votre dessin, il faut vous assurer de le faire là où c'est possible: bois, place, espace public, et pas là où c'est clôturé ou privé! Des allers-retours en marchant vous seront parfois nécessaires pour dessiner des détails plus complexes. Ainsi, pour les branchies de son requin, Marine Leleu a dû faire des allers-retours dans le 17e arrondissement de Paris tandis que a été tracé autour de l'Arc de Triomphe.

4. Tenez compte de la distance, de l'environnement et de la dénivellation, et rechargez votre batterie: votre GPS drawing soit être réalisé en une fois. cela veut dire que le parcours doit être physiquement réalisable: certains parcours sont parfois plus accidentés qu'on ne le pense ou plus difficiles. Et votre batterie qui lâche avant l'arrivée pourrait ruiner tous vos efforts...