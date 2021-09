Une semaine pour écouter les sons qui nous entourent

Au cours de cette Semaine du Son le public peut assister à des concerts, rencontrer des artistes (souvent pour donner des clefs d'écoute), suivre des masterclasses, des conférences, des séances d'écoute commentée de créations sonores, et participer à des balades dans la ville. Toutes les activités sont gratuites et l'événement est placé sous le patronnage de l'UNESCO.

La 11ème édition de la Semaine du Son se referme ce dimanche à Bruxelles mais commencera en Flandre et en Wallonie à partir de lundi (et jusqu'au 12 septembre). Cet événement s'inscrit dans un mouvement international, désireux de faire prendre conscience au grand public de la présence du son dans la vie de tous les jours, de sensibiliser tout un chacun à l'importance de la qualité de l'environnement sonore et de la santé auditive.

Ce dimanche à 11h, la sociologue Caroline Claus (elle termine une thèse à la KULeuven sous la supervision des professeurs Burak Pak et de l'artiste Peter Cusack) proposera une balade sonore commentée en Français, Néérlandais et Anglais. Il est indispensable de réserver pour pouvoir y participer. La balade durera environ 1h30 et partira de l'entrée MolenWest – Alphonse Vandenpeereboomstraat 193, à 1080 Bruxelles.

Au cours de cette balade, la chercheuse propose d'explorer l'environnement sonore urbain en mutation, en "écoutant les relations – humaines et non humaines – qui peuvent exister entre environnement, paysage et appropriation de l’espace. Nous observerons l’espace sonore urbain comme une multiplicité hétérogène composée d’une myriade de sphères sonores qui se chevauchent, se repoussent ou s’amplifient. Au-delà de l’idée d’environnement sonore et de " sphère sonore ", nous examinerons à travers l’écoute comment nous pouvons percevoir les relations de cause à effet entre l’aménagement de l’espace et ses conséquences."