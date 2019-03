Une quarantaine d'intellectuels reprochent à la VRT de banaliser l'extrême droite

Une quarantaine d’universitaires et d’auteurs se sont fendus vendredi d’une lettre ouverte sur la plateforme média Dewereldmorgen.be dans laquelle ils font part de leur inquiétude « à propos de la manière dont la VRT gère les semeurs de haine d’extrême droite ». Ils fustigent le fait que, ces dernières semaines, des chefs de file du Vlaams Belang « aient pu faire des commentaires en tant qu’experts sur la victoire (aux provinciales néerlandaises, ndlr) de (Thierry) Baudet ou à propos des fusillades de Christchurch ». Les signataires demandent « de la transparence dans les choix idéologiques à venir et à se montrer plus prudents et critiques vis-à-vis de ceux qui prétendent parler au nom de la population ».

« La normalisation de la pensée d’extrême droite et le fait de laisser se déplacer la frontière du tolérable ne nous semblent pas un choix judicieux à un moment où la violence d’extrême droite est grandissante », peut-on lire dans cette lettre ouverte.

Normalisation du racisme

Les intellectuels signataires sont d’avis que les médias succombent de plus en plus à la tentation de présenter les points de vue haineux et d’extrême droite comme s’il s’agissait de l’opinion publique. « Nous sommes inquiets du fait, qu’en silence, un changement de politique s’est opéré au détriment du journalisme critique, contribuant à la normalisation du racisme et du discours haineux. »

« Il est alarmant de constater ce glissement dans l’attitude des chaînes publiques, notamment au cours de ces cinq dernières années. Au cours de la décennie qui s’écoule, le paysage politique européen et flamand s’est déplacé vers la droite radicale de façon dramatique. Le prétendu centre s’est toujours plus déplacé vers la droite sous la pression de ce qui était auparavant des partis fouets », dit encore ce courrier.

Responsabilité des médias

Selon les signataires, les médias remplissent une fonction cruciale dans une démocratie. « Ils veillent sur le droit à la liberté d’expression et doivent maintenir possible un débat démocratique ouvert. Mais un discours de haine n’est pas un discours libre. Et la frontière entre les idées d’extrême droite et le discours haineux est particulièrement poreuse, insaisissable et difficile à situer. La pensée qui dépeint systématiquement les musulmans comme un problème ou un danger véhicule un risque inhérent d’incitation, même s’il n’est pas explicitement appelé à faire usage de la violence ».