Une productrice de Netflix accuse Harvey Weinstein de viol et agressions répétés

Une productrice de Netflix ayant assigné Harvey Weinstein en justice pour harcèlement sexuel a accusé le producteur déchu de l'avoir violée et agressée sexuellement et verbalement sur une période de cinq ans.

Alexandra Canosa, connue pour avoir travaillé sur la série Netflix "Marco Polo", avait porté plainte en décembre contre l'ex-magnat ainsi que contre la Weinstein Company et ses administrateurs, en réclamant 10 millions de dollars de dommages et intérêts.

Agressions sexuelles et physiques

Elle a amendé sa plainte lundi pour détailler ce dont elle accuse Harvey Weinstein, assurant qu'elle a été plusieurs fois violée par lui entre 2010 et 2015. Elle fait aussi état dans le texte d'agressions sexuelles et physiques au cours de la même période.

Alexandra Canosa avait déjà affirmé dans sa plainte que le producteur déchu l'avait "menacée" et lui avait "clairement signifié que si elle ne cédait pas à ses avances ou si elle révélait sa conduite, il y aurait des représailles, notamment l'humiliation, la perte de son emploi et l'impossibilité de travailler de nouveau dans le milieu du divertissement".

Accusé par plus d'une centaine de femmes

Quant à la Weinstein Company et ses administrateurs, ils "étaient au courant ou auraient dû avoir connaissance des agissements d'Harvey Weinstein et n'ont rien fait pour les corriger ou les circonscrire ", accuse le texte. "Au lieu de cela, la Weinstein Company a facilité, caché et soutenu ce comportement délictueux", affirme Alexandra Canosa dans son assignation.

Harvey Weinstein est déjà accusé de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol par plus d'une centaine de femmes. Par le biais de ses représentants, il a nié toute accusation de relation sexuelle non consentie.

Lundi, l'actrice Ashley Judd, l'une des premières à avoir brisé le silence sur le producteur, a porté plainte contre Harvey Weinstein au tribunal de Los Angeles en l'accusant d'avoir ruiné sa carrière après qu'elle eut résisté à son harcèlement sexuel.