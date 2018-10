Une présentatrice vedette américaine sur la sellette après avoir approuvé le "blackface"

Megyn Kelly, l'un des visages les plus connus de la télévision américaine, n'a pas présenté jeudi son émission quotidienne sur NBC après un déluge de critiques provoqué par ses commentaires approuvant le "blackface", le fait de se grimer en noir.

Lors d'une rubrique consacrée aux costumes d'Halloween mardi, la présentatrice de 47 ans s'est demandé si le "blackface" -une tradition raciste renvoyant historiquement à la ségrégation quand des comédiens blancs se maquillaient en noir pour se moquer des Afro-Américains- était systématiquement problématique. "Qu'est-ce qui est raciste? ", a-t-elle interrogé. "Vous vous attirez des ennuis si vous êtes Blanc et que vous vous grimez en noir pour Halloween ou si vous êtes Noir et que vous vous maquillez en blanc pour Halloween", a-t-elle poursuivi, à quelques jours de la grand-messe populaire du déguisement aux Etats-Unis. "Quand j'étais gamine, c'était OK tant qu'on se déguisait en personnage", a-t-elle ajouté.

Ses propos ont entraîné un véritable tollé, notamment sur les réseaux sociaux, avec des appels à sa démission, mais ont également refroidi ses propres collègues. "Je condamne ses remarques, elles n'ont pas leur place sur notre antenne ou sur notre lieu de travail", a dit mercredi Andy Lack, président de NBC News. "Alors qu'elle a présenté ses excuses aux équipes, elle en doit de plus importantes aux personnes de couleur à travers le pays", a estimé Al Roker, présentateur météo de la chaîne, qui est Noir.

NBC a retransmis jeudi une rediffusion de son émission "Megyn Kelly Today", alors que les spéculations autour d'une annulation de son programme se renforçaient.

"Je suis désolée", avait lancé la veille l'ancienne star de Fox News pour débuter son émission en direct. "J'ai appris qu'au regard de l'histoire du +blackface+, utilisé de manière atroce par les racistes dans ce pays, ça ne doit pas faire partie de n'importe quel costume, à Halloween ou autre", avait-elle poursuivi, accueillant ensuite deux intervenants noirs pour discuter de cette controverse.

Ancienne figure de proue de la chaîne conservatrice Fox News, Megyn Kelly a rejoint NBC en début d'année 2017. En 2015, Donald Trump avait suggéré que la présentatrice l'avait injustement traité durant un débat, car elle avait ses règles.