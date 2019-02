La première opération chirurgicale au monde "télémonitorée" via la nouvelle génération de téléphonie mobile, la 5G, a été réalisée mercredi par un médecin espagnol en direct de la scène principale du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone.

Ce type d'assistance a déjà été utilisé en médecine, mais la 5G offre un temps de réaction, ou latence, encore plus court et une qualité d'image nettement meilleure que les réseaux précédents, limitant ainsi les risques d'erreur en apportant plus d'informations aux équipes médicales.

Durant l'opération, la connexion 5G a permis un temps de latence de 0,01 seconde, contre 0,27 seconde sur les réseaux 4G actuellement utilisés un peu partout dans le monde.

Selon la majorité des experts, la 5G devrait à terme permettre à des chirurgiens d'opérer à distance, via des bras robotisés.

Durant cette opération, le Docteur Antonio de Lacy a apporté conseil et assistance technique en temps réel, via une télédiffusion réalisée par réseau 5G, à une équipe chirurgicale réalisant une opération sur une tumeur intestinale à l'hôpital Hospital Clinic de Barcelone, situé à 5km du site du MWC, la grand-messe annuelle de l'industrie des télécoms.

Chirurgie à distance

Le directeur exécutif de l'Association mondiale des opérateurs (GSMA), qui organise le MWC, John Hoffman, assure qu'il s'agit de la "première opération chirurgicale télémonitorée en direct et en temps réel" via la 5G.

"C'est une première réellement révolutionnaire et simplement un des nombreux avantages qu'apportera la 5G", a ajouté M. Hoffman

"Il s'agit d'un premier pas en vue d'atteindre notre objectif: être en mesure dans un futur proche de réaliser des opérations chirurgicales à distance", a estimé pour sa part le Dr de Lacy.

"Si vous faites de la chirurgie assistée à distance, il vous est nécessaire d'avoir l'impression d'être presque là en personne. Vous ne pouvez pas avoir plus d'un ou deux millisecondes de temps de latence. C'est la raison pour laquelle la 5G présente un intérêt", a expliqué à l'AFP le directeur général de la GSMA, Mats Granryd.

Les promesses de très faible latence, plus grande capacité et débit accélérés concernant la 5G pourraient également révolutionner de très nombreux usages, du jeu vidéo sur mobile à l'usine robotisée, en passant par la très attendue voiture autonome.