Une plateforme belge de vidéos à la demande consacrée au cinéma d'auteur

UniversCiné Belgium, une initiative de 40 producteurs et distributeurs indépendants belges et européens, lance mardi la plateforme UnCut. Cette nouvelle plateforme belge de vidéo à la demande par abonnement "rassemble le plus grand catalogue de cinéma d'auteur en illimité accessible", assure le promoteur lundi dans un communiqué.

UnCut s'inscrit dans un réseau de plateformes d'exploitation de films indépendants en vidéo à la demande présent dans divers pays européens. Le réseau associé à l'initiative belge est déjà actif en France, en Espagne, au Portugal, au Luxembourg, en Allemagne, en Autriche et en Suisse, ajoute UniverCiné Belgium.

Des films de cinéastes belges comme Adil El Arbi et Bilall Fallah, Joachim Lafosse, Jan Verheyen, Nabil Ben Yadir, Bouli Lanners, ou encore Michael Roskam, sont inclus dans le catalogue qui compte à ce stade près de 1.000 films.