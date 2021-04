Une partie du secteur culturel reçue en urgence ce matin au cabinet du ministre Vandenbroucke

Selon nos informations plusieurs associations du monde culturel ont contacté en urgence le cabinet du ministre Frank Vandenbroucke pour être reçues ce matin. Le chef de cabinet du ministre les a rencontrées dès 9h30 tout à l’heure. Pour la première fois ces associations sortent d’une réunion de ce type avec un certain espoir.

En effet, à quelques heures de la communication des décisions prises par le Comité de concertation, elles disent avoir été entendues et le cabinet leur a demandé de remettre ce soir un plan clair de déconfinement du secteur culturel qui correspondrait au mieux aux réalités de terrain. Nous avons contacté à ce sujet Virginie Devaster, porte-parole de l’UPAC-T, l’Union de Professionnel. le.s des Arts et de la Création-Travailleur. euse.s.

Certains points acquis

Une union qui rassemble 18 fédérations actives dans les arts et la création, ainsi que des porteurs de projets. L’UPAC-T était présente ce matin au Cabinet, tout comme l’ACC (Association des Centres culturels de la Communauté française de Belgique) et la FEAS (Fédération des Emploeyrs des Ars de la Scène). Selon Virginie Devaster, certains points semblent acquis depuis ce matin. Par ailleurs ajoute-t-elle, "Nous demandons qu’à partir du 1er mai l’on puisse se produire en intérieur à 200, selon des protocoles qui ont déjà été validés lors du premier déconfinement et qui ont montré qu’ils rendaient les lieux sûrs […], et pouvoir se produire à 400 en extérieur dans les conditions qui étaient également exigées lors du premier déconfinement. A cela s’ajoute une demande particulière : quelle que soit la situation épidémiologique, si le Ministre n’accédait pas tout de suite à la demande (de réouverture) pour le 1er mai, avoir une réouverture immédiate et une possibilité de recevoir du public dans les salles jusqu’à une certaine capacité (au minimum 50 personnes avec possibilités de dérogation en fonction de la salle) et à l’extérieur pouvoir se produire à 100. Et que ceci devienne un service minimum."

Ces propositions seront remises ce mercredi soir au cabinet du ministre Vandenbroucke.