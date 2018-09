Une nouvelle plateforme de films indépendants en ligne voit le jour

Uncut, c'est une offre par abonnement de films en illimité, qui coûte 7,99 € par mois. Un millier de films est disponible sur cette plateforme. Chaque semaine, sept films seront ajoutés tous les mercredis, en même temps que les sorties en salles. Le cinéma européen a produit 12 000 films ces 10 dernières années. En Belgique, on produit 70 films par an. En France, ce sont 300 films par an qui sont produits, des longs métrages de fiction principalement.

Ces films ne se retrouvent pas sur ces plateformes SVOD par abonnement, américaines en particulier. Il n’y a pas la place pour tout le monde. Sur Netflix, la seule série belge francophone est "La Trève".

Même si UnCut va se concentrer sur les productions européennes, elle va aussi diffuser des films américains. Maxime Lacour, directeur général d’UniversCiné Belgique qui lance cette nouvelle plateforme, indique : "On a 65% de films européens qui seront proposés dans l’offre qui est accessible dès aujourd’hui et il y a 35% de films du monde. Le cinéma c’est à la fois le cinéma américain, le cinéma sud-américain, africain et asiatique."

Il considère la plateforme non comme un concurrent mais comme un complément: "On veut surtout coexister avec ces autres offres, proposer cette alternative de films de qualité, de films européens et de films belges aussi, puisque 15% de l’offre est composée de films belges."

UniversCiné est une initiative de 40 producteurs distributeurs belges et européens. Elle fait partie d’un réseau européen de plateformes. Aujourd’hui, ce sont principalement des producteurs distributeurs qui sont derrière UniversCiné, principalement belges.