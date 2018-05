Une nouvelle méthode de scan lève le voile sur les couleurs des "Tournesols" de Van Gogh

Les célèbres "Tournesols" peints par Vincent Van Gogh en 1889 sont sujets à un processus de vieillissement complexe et varié résultant des pigments utilisés à l'époque par le maître, ont découvert des chercheurs de l'Université d'Anvers (UA) et leurs collègues italiens et néerlandais. Cette nouvelle méthode de scan pourrait livrer des informations utiles à la restauration et à la conservation d'œuvres d'art.

Les chercheurs des universités d'Anvers, Perugia et Delft se sont intéressés aux différentes teintes de jaune que le Néerlandais a utilisé pour sa peinture "Les Tournesols". Ils ont constaté que du jaune de chrome se retrouvait un peu partout sur la toile mais que, pour certaines parties, une forme chimique particulièrement stable de ce pigment avait été utilisée, conservant longtemps la couleur d'origine.

Les spécialistes ont également repéré du "jaune citron" dans des pétales plus légèrement colorés ainsi qu'en arrière-plan, une couleur qui s'obscurcit bien plus rapidement lorsqu'elle est soumise à la lumière et à l'humidité.

La nouvelle méthode de numérisation employée, non destructive, se base sur la diffraction des rayons X pour créer une image. "Elle nous permet d'identifier avec un haut degré de certitude chaque pigment de peinture cristallin", s'enthousiasme Frederik Vanmeert, chercheur à l'UA.

Outre les "Tournesols", d'autres œuvres du 17e siècle peintes cette fois par Rembrandt et Johannes Vermeer ont également été soumises à ce procédé. Grâce à ce dernier, les musées peuvent tenir compte des changements chromatiques dans leurs plans de restaurations.