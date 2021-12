Une guitare de Keith Richards et une basse de Paul McCartney aux enchères en Californie

Les Beatles plus forts que les Rolling Stones, ou l'inverse? L'une des plus vieilles controverses de l'histoire du rock pourrait bientôt trouver un début de réponse, en tout cas dans le monde des enchères, et ce grâce à la technologie NFT, qui a le vent en poupe.

Une guitare des Stones, accompagnée par une vidéo authentifiée par un certificat d'authenticité NFT et montrant Keith Richards en train de signer cette Gibson ES-335, devrait dépasser le prix d'une basse dédicacée par Paul McCartney, lors d'une vente aux enchères à Beverly Hills (Californie) le mois prochain.