Une guitare de Jimi Hendrix vendue aux enchères 153.000 euros

Une guitare électrique avec laquelle a joué le légendaire Jimi Hendrix au début des années 60', a été vendue aux enchères aux Etats-Unis pour 180.000 dollars, soit environ 153.000 euros. Selon le site de Rolling Stone, c'est quatre fois plus qu'estimé par la maison de vente.

Jimi Hendrix a joué avec cet instrument en 1962, à son retour de service militaire et alors qu'il déménageait à Clarksville, dans le Tennessee. Lorsqu'il est parti à Londres quarte ans plus tard, il a laissé sa guitare à New York, dans l'appartement de l'un de ses meilleurs amis.

D'autres lots composaient cette vente, comme une paire de bottes sur mesure pour Prince (13.000 dollars ou 11.000 euros), une bague d'Elvis Presley (22.500 dollars ou 19.000 euros), ainsi qu'une veste de Michael Jackson (20.000 dollars, 16.969 euros).