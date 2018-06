Une fresque de Banksy vandalisée quelques jours après sa découverte à Paris

Une fresque de la star mondiale du street art, Banksy, a été vandalisée à Paris quelques jours après sa découverte. Un voile de peinture bleue recouvre désormais l'oeuvre qui représente une fillette taguant des fleurs roses par-dessus une croix gammée.

Cette fresque était apparue la semaine dernière le long du périphérique, porte de la Chapelle, non loin d'un ancien centre de premier accueil de réfugiés. Elle fait partie d'une série de sept œuvres engagées et percutantes qui ont fleuri dans les rues de Paris.

Même s'il n'y a pas de signatures sur ces oeuvres, beaucoup d'indices laissent à penser qu'il s'agit de fresques du mystérieux artiste. "On avait des échos de droite et de gauche disant qu'il [Banksy] était à Paris et qu'il allait se passer quelque chose", explique Nicolas Laugero Lasserre, président de l'institut des carrières artistiques.

Comment préserver ces oeuvres exposées en pleine rue, et donc au risque de vandalisme? A Lille, New-York ou Gaza, diverses techniques ont été utilisées: pose d'une vitre par dessus, construction d'une cage grillagée ou mise en place de grilles devant l'oeuvre.

>>> A lire aussi: Banksy: les sept œuvres qu'il faut connaître