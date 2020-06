Une frasque de trop pour Pierre-Jean Chalençon, il doit quitter l'émission "Affaire conclue"

Dis donc Pierre Jean #Chalencon , c'était comment les 90 ans du vieux #LePen ? En plus tu as eu ta photo avec #Dieudonné la soirée était bonne alors,... #affaireconclue #France2 #SophieDavant #FN #fachos pic.twitter.com/FtVSEqRcin

"Devant l’ampleur prise par cette polémique, j’ai décidé en accord avec la production d’Affaire conclue de me retirer des enregistrements dès aujourd’hui. J’aime trop cette émission et ceux qui la font pour prendre le risque de les voir toucher par cette polémique. J’ai fait une erreur, je l’ai dit, et je présente mes excuses à ceux que cette photo a pu offenser ou blesser. J’aurai l’occasion de m’expliquer plus amplement, y compris sur mes projets dans les prochains jours".

Pierre-Jean avait tout récemment encore défrayé la chronique, en souhaitant la mort de Line Renaud sur les réseaux sociaux. Le 15 juin dernier, la chanteuse et actrice française de 91 ans rendait hommage sur Twitter à Johnny Hallyday, qui aurait dû fêter son 77e anniversaire.

Pierre-Jean Chalençon avait commenté le tweet de Line Renaud d’un cinglant "Tu le rejoins quand ?".

Une réponse qui avait choqué de nombreux internautes, à tel point que la production avait déjà dû recadrer son acheteur fétiche et lui enjoindre de présenter des excuses sur Twitter.