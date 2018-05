Une femme soldat dans Batlefield V: hérésie, sexisme ou modernisme?

Le jeu de combat ne sortira que le 19 octobre 2018, mais ses concepteurs se font déjà un sang d’ancre. Peut-on introduire une femme dans une unité combattante censée évoluer durant la deuxième guerre mondiale? Deux camps s’opposent. Des joueurs demandent, au nom du respect historique, de ne faire combattre que des mâles, tandis que d’autres se réjouissent de voir un rôle typiquement masculin attribué à une femme.

A en croire les sites spécialisés, cette intrusion féminine serait une première en 18 ans. Et les opposants vident leurs chargeurs sur cette "sur-représentation" soudaine de la femme dans les jeux de guerre. Pour l’un, la femme apparaît " plus forte que l’homme et lui sauve la vie plusieurs fois ". Ce qui ne semble pas lui plaire. Pour un autre, le concept même est un anachronisme inacceptable. Au contraire, un troisième rappelle que l’armée de l’air soviétique disposait d’une unité féminine. Et que la résistance n’a pas été l'apanage masculin. Plus concrètement, on peut aussi penser qu’une "gameuse" entrera plus facilement dans la peau d’une soldate aux longs cheveux que dans celle d’un paquet de muscles barbu et au crâne rasé. Et enfin, les jeux de guerre sont-ils vraiment "réalistes"?