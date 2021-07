Une femme portant un tee-shirt Charlie Hebdo attaquée au couteau à Londres

Cinq ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, une journée d'hommages et de commémorations à... Les cérémonies en hommage aux 17 victimes des attaques de Charlie Hebdo, Montrouge (sud de Paris) et de l'Hyper Cacher en janvier 2015, point de départ d'une vague d'attentats djihadistes en France, ont eu lieu ce mardi à Paris. Une petite centaine de personnes se sont rassemblées à partir de 11h, rue Nicolas-Appert, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, a constaté un journaliste de l'AFP. A la même heure environ, il y a cinq ans jour pour jour, les frères djihadistes Saïd et Chérif Kouachi tuaient 11 personnes au siège parisien du journal satirique, suscitant une onde de choc en France et à l'étranger.