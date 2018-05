Une exposition consacrée à Tintin au musée de l'aéronautique de Toulouse

L'exposition "Tintin et ses avions" se tiendra du 22 mai au 10 janvier au musée aeroscopia de Toulouse. L'événement, monté en collaboration avec le musée Hergé de Louvain-la-Neuve, s'étendra sur 800 mètres carrés, ont fait savoir les organisateurs dans un communiqué.

"Écrites en plein âge d'or de l'aviation, les aventures de Tintin sont imprégnées du dynamisme de l'industrie aéronautique. Hergé, leur auteur, passionné d'aviation, offre un rôle central aux avions dans les aventures de son héros, qui voyage souvent par les airs, voire pilote lui-même", soulignent-ils.

Les collections du Musée Hergé à Louvain-la-Neuve sont très riches et l'institution collabore régulièrement avec des musées à l'étranger. La dernière grande exposition sur Hergé et Tintin hors des frontières belges, "Hergé à Québec", au Musée de la Civilisation à Québec l'an dernier, a accueilli plus de 400.000 visiteurs.

Le complexe de découverte aéronautique aeroscopia a ouvert ses portes début 2015, à Blagnac (nord-ouest de Toulouse), à proximité des usines Airbus. Le site accueille, sur plus de 15.000 mètres carrés, un musée, une boutique, des espaces de découverte et d'animation et plusieurs zones événementielles, ainsi qu'un centre de ressources documentaires sur l'aéronautique.