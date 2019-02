Une centaine d'étudiants pour "inventer le journalisme de demain" à Mons

On ne compte plus aujourd'hui le nombre de fake news dissimulées dans la presse. Les jeunes ne savent plus qui croire ni quoi penser. C'est pourquoi, comme l'explique le site Vivre Ici, les 7 et 8 février prochain, une centaine d’étudiants sont attendus au Mundaneum à Mons pour deux journées d’initiations au monde du journalisme.

Le Club de la Presse du Hainaut-Mons le service communication de la Province de Hainaut et le Mundaneum de Mons s'allient autour d’un programme pédagogique à destination des 15-25 ans, des enseignants et encadrants pédagogiques.

Leur objectif ? "Sensibiliser aux médias, créer du dialogue avec les journalistes et faire des propositions créatives pour les médias de demain !"

Un programme pédagogique en trois temps

Dans un communiqué, les organisateurs d'Apocalypse News nous dévoilent le menu qui attend les étudiants.

Dans un premier temps, les jeunes seront amenés à comprendre les pratiques du journalisme d’aujourd’hui à l’aide d’ateliers animés par des professionnels. Sophie Lejoly, secrétaire générale adjointe de l’Association des Journalistes Professionnels, parlera du concept de déontologie des médias. Aurore Peignois, responsable éditoriale du site VivreIci.be, abordera le financement. L’Action Médias Jeunes et Xavier Lambert, journaliste à la RTBF, exploreront de leur côté les supports des médias et leurs lignes éditoriales.

L’après-midi, les jeunes seront amenés à participer à un atelier "d’idéalisation". Par groupes, ils réfléchiront au développement d’un média solide et qui les représente.

Par la suite, ils présenteront leurs idées aux autres groupes et aux journalistes présents pour l’occasion.

Le but de cette manœuvre ? "Ouvrir le dialogue et influencer le journalisme d’aujourd’hui”.

Projection du film “Les médias, le monde et moi”

Le jeudi 7 février à 18h30, Anne-Sophie Novel, journaliste et réalisatrice française, présentera en avant-première son documentaire "Les médias, le monde et moi", un film qui approche notre relation aux médias et leurs avenirs.

À la suite de cette diffusion, le public pourra débattre avec Yasmine Boudaka, journaliste et consultante en communication.

Cette activité d’éducation aux médias à destination des 15-25 ans est gratuite, sous réservation obligatoire.

Quelques informations pratiques :

Où ? Au Mundaneum (Rue de Nimy 76, 7000 Mons)

Quand ? Les 7 et 8 février 2019 de 9h à 17h

Comment réserver ? Par mail, à l'adresse info@mundaneum.be

Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site officiel d'Apocalypse News ou sur l'événement Facebook