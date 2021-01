Une cassette de démo de Radiohead comportant des morceaux inédits mise aux enchères

Une cassette de démonstration du groupe de rock britannique Radiohead sera mise aux enchères à la fin du mois, a annoncé lundi la maison Omega Auctions. La bande, qui devrait rapporter 2.000 livres (2.246 euros), contient six morceaux, dont trois inédits écrits et enregistrés par le groupe à ses débuts, lorsqu'il s'appelait encore On A Friday.

Les trois pistes jamais entendues auparavant sont intitulées Promise Me, Boy In A Box et These Chains et sont supposées avoir été enregistrées après que les membres du groupe ont quitté l'école, mais avant qu'ils ne signent avec la maison de disques EMI.

La cassette comporte des notes manuscrites et un design d'étiquette réalisé par le leader, Thom Yorke. Elle passera sous le marteau le 26 janvier.

Le vendeur, qui a choisi de rester anonyme, affirme avoir connu le groupe au début des années 1990 et avoir reçu la cassette de la part d'un de ses membres.

"Les pistes sont brutes mais suggèrent assurément quelque chose du fantastique potentiel que le groupe réaliserait quelques années plus tard", a déclaré le commissaire-priseur Paul Fairweather.

On A Friday s'est formé en 1985 dans la ville d'Abingdon, dans l'Oxfordshire, au centre de l'Angleterre. Le quintette a signé avec EMI en 1991 et a changé son nom en Radiohead à la demande du label discographique.

Acclamé par la critique, Radiohead est connu pour ses nombreux succès tels que Creep, No Surprises, Paranoid Android et Karma Police.

L'album OK Computer sorti en 1997 a remporté de nombreux prix. Vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier, il est conservé à la Bibliothèque du Congrès pour être "culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif".