Une campagne #10YearChallenge pour attirer l'attention sur les enfants disparus

Missing Children Europe lance son propre #10YearChallenge, cette tendance apparue sur les réseaux sociaux qui consiste à poster une photo d’il y a 10 ans à côté d’une actuelle, afin d’attirer l’attention sur les enfants disparus depuis longtemps et imaginer ce à quoi ils pourraient ressembler aujourd’hui.

« Les disparitions non résolues de longue durée sont les plus traumatisantes pour les familles, dont la vie est suspendue », explique Gail Rego, responsable de la communication de Missing Children Europe. « C’est pourquoi nous avons créé notre propre version du #10YearChallenge autour d’enfants disparus depuis 10 ans ou plus, car le vieillissement en photo est peut-être notre seule chance de les résoudre. »

Pour sa campagne, l’association a réalisé des montages sur lesquels elle a placé des photos d’enfants disparus il y a 10 ans à gauche et des simulations de ce à quoi ils pourraient ressembler aujourd’hui sur la droite.

Ces photos seront diffusées dans toute l’Europe sur les pages Facebook des associations membres de Missing Children Europe pour attirer l’attention sur ces disparitions non résolues. L’organisation encourage les internautes à les partager un maximum.

►►► À lire aussi : #10 years challenge, un petit jeu qui n’est pas sans conséquences