Une application chinoise pour dénoncer les personnes endettées

On se croirait dans un épisode de Black Mirror, et pourtant c’est une réalité. Une application, créée par les autorités de la province chinoise d’Hebei, permet aux utilisateurs de savoir s’ils se trouvent à moins de 500 mètres d’une personne endettée, pouvant ainsi la dénoncer, rapporte le journal Chinal Daily.

L’application, the « Deadbeat Map », est accessible via la plate-forme chinoise WeChat, un service de messagerie populaire en chine, qui supporte des « mini-programmes ». Elle permet d’accéder aux informations des débiteurs, pour savoir s’ils sont capables de payer leurs dettes ou non.