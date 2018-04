Une appli pour déstresser les animaux domestiques dans les avions

Le service se nomme Digi-Pet. Il doit permettre aux propriétaires d’animaux de compagnie de surveiller leur compagnon durant un vol, en communiquant avec eux pendant leur séjour en soute. Ce pourrait être un poisson d’avril, mais l’appli a bien été développée par la société informatique Unisys spécialisées dans les logiciels et services aux grosses entreprises.

Température, oxygène, lumière... tout est contrôlé

Les propriétaires ont ainsi la possibilité de surveiller et même de parler à leur animal domestique via un smartphone ou une tablette. La solution Digi-Pet recourt à la technologie de l’Internet des Objets (IoT) grâce à des capteurs fixés sur la cage ou le panier de transport afin de surveiller et de transmettre des paramètres-clé, tels que température, niveau d’oxygène, vibrations, luminosité. Le propriétaire et le personnel de cabine sont avertis automatiquement si l’un des paramètres mesurés nécessite une action.

Les propriétaires d’animaux de compagnie peuvent s’abonner à des services de diffusion de vidéo en direct, de photos et d’échanges vocaux pour voir leur animal et leur parler.

Précisons qu'en moyenne, une soute à bagages est toujours à une température de 7° et qu’elle est supérieure à 18° dans la soute où sont logés les animaux.

Digi-Pet fait partie des services "Digistic" de l’entreprise qui réunit toutes les solutions logistiques destinées aux transporteurs aériens. Les 20 transporteurs internationaux clients transportent, selon Unisys, plus de 180.000 animaux chaque année.